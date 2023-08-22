صرف مرتبات العاملين فى الدولة الخميس المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أغسطس الجارى، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر.

وقال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أغسطس بدءًا من 24 أغسطس الجارى، والمتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية

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