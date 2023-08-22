موانئ البحر الأحمر تتداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و721 شاحنة و723 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 1025 راكبا بموانئها.

وذكرت الهيئة أن حركة الواردات شملت 6500 طن بضائع، و396 شاحنة و668 سيارة; فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و325 شاحنة و55 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة أمل، فيما تغادر السفينتان الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3 آلاف طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي بريدج، وسينا وآيلة، فيما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 620 سيارة قادمة من جدة.