"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لشراء قمح مستورد

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط. 

وأوضحت الهيئة  أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن فترة الشحن من 5 إلى 20 أكتوبر 2023، أو من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023، أو من 15 إلى 30 نوفمبر 2023.

وأضافت الهيئة أن أسعار العروض تقدم على أساس السداد بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

ولفتت الهيئة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت ستعقد اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية. 

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