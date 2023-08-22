بث مباشر مباراة أهلي دبي ضد النصر تويتر { 0 - 1 }: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر وشباب الاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت {دوري الأبطال AFC}

مشاهدة مباراة النصر وشباب الاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول.. النصر يسحل الهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق تاليسكا برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا ركنية من الجهة اليسرى

يلتقي النصر مع شباب الأهلي، بالمواجهة التي تجمع بينهما ضمن الدور التمهيدي (الاقصائيات) المؤهل لـ مجموعات البطولة القارية على ملعب الأول بارك بالرياض.

تشكيل شباب الأهلي: ماجد ناصر. وليد عباس - رينان فيكتور - بوغدان بلانيتش - سعيد سليمان. عزيزجون غانييف - لوكا ميليفوجيفيتش - يحيى الغساني. حارب عبدالله - مؤنس دبور - إيغور جيسوس.

الصراع الآسيوي Al Nassr vs Shabab Al Ahli Dubai اليوم ،تستعد جماهير كرة القدم في السعودية والإمارات لمتابعة مباراة مثيرة بين النصر السعودي وشباب الأهلي دبي في الملحق النهائي المؤهل إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2024. ستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض، العاصمة السعودية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً بتوقيت القاهرة. يتطلع النصر إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري السعودي الموسم الماضي. ستكون هذه المباراة فرصة للنصر لتقديم أداء قوي ومصالحة جماهيره بعد بداية الموسم المتراجعة في الدوري السعودي.

من جانبه، يتطلع شباب الأهلي إلى الاستمرار في سلسلة الانتصارات وإحراج النصر على أرضه وأمام جماهيره. بعد فوزه الكبير على نادي الوحدات الأردني في الدور التمهيدي الأول، يأمل شباب الأهلي في تحقيق الفوز والتأهل للمرحلة القادمة من دوري أبطال آسيا.

تتميز هذه المباراة بأنها الأولى بين النصر وشباب الأهلي دبي على المستوى الرسمي. ستشهد المباراة مواجهة بين المدربين ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي دبي، ولويس كاسترو، المدير الفني للنصر.

من المتوقع أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث ستكون المباراة فرصة للجماهير لمؤازرة فرقها وتشجيعها للفوز. ستتواجد أيضًا الكثير من الأنظار على نجم النصر، كريستيانو رونالدو، الذي انضم حديثًا إلى الفريق السعودي. يترقب الجمهور ظهوره وأدائه في هذه المباراة المهمة.

مشاهدة مباراة النصر وشباب الأهلي

بالإضافة إلى الأهداف الرياضية للمباراة، فإن التأهل إلى دوري أبطال آسيا يمثل هدفًا مهمًا لكلا الفريقين. ستكون هذه البطولة منصة للفرق لتمثيل بلادها والتنافس على المستوى الالقاري الآسيوي. ستواجه الفرق في المباراة تحديًا كبيرًا لتحقيق الفوز والمضي قدمًا في المسابقة.

بهذه الأجواء المشحونة، يترقب عشاق كرة القدم في السعودية والإمارات والعالم العربي المباراة بفارغ الصبر. ستكون مواجهة قوية بين النصر السعودي وشباب الأهلي دبي، والتي من المتوقع أن تشهد تنافسًا شديدًا وأداءًا مثيرًا من اللاعبين.

سوف تكون هذه المباراة فرصة للفرق لإظهار مهاراتها واستراتيجياتها القوية. ستعتمد الفرق على لاعبيها البارزين ومجموعاتها التكتيكية للفوز بالمباراة وتحقيق الهدف المنشود من التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

تبقى المباراة بين النصر السعودي وشباب الأهلي دبي في الملحق النهائي المؤهل إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا مباراةً مهمة ومثيرة. ستكون مناسبة لعشاق الكرة لمشاهدة عرض كروي ممتع ومتابعة تطورات الأحداث. سيسعى النصر إلى تحقيق الفوز واستعادة ثقة جماهيره، بينما يطمح شباب الأهلي في تحقيق النجاح والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

مشاهدة مباراة النصر وشباب أهلي دبي في الملحق الآسيوي بث مباشر

يبدأ النصر مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا من الأدوار التمهيدية بعد حصوله على المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن في الموسم الماضي.

فيما يشارك شباب الأهلي دبي في البطولة بداية من الأدوار التمهيدية أيضًا بعد فوزه بلقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي.

يدخل فريق النصر السعودي الذي يقوده البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو ومعه السنغالي ساديو ماني لقاء اليوم محملا بطموحات جماهير النصر في السعودية والوطن العربي، لتحقيق الفوز واقتناص أول ثلاث نقاط، للخروج من حالة سوء التوفيق التي يعاني منها الفريق والتي ضربت الفريق في أول جولتين من الدوري الممتاز السعودي "روشن"، عقب الهزيمة في أول جولتين أمام فريق الاتفاق والتعاون.

وتلقى فريق النصر الهزيمة أمام فريق الاتفاق، بثنائية مقابل هدف، وذلك في الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي «روشن»، للمحترفين.

بث مباشر مباراة النصر وشباب أهلي دبي في الملحق الآسيوي

تنطلق مباراة النصر وشباب أهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الملحق الآسيوي، المؤهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الأول بارك» معقل الفريق العالمي، اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر أغسطس الجاري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وشباب الأهلي | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وشباب الأهلي | من هنـــا

تنطلق مباراة النصر وشباب أهلي دبي الإماراتي في تمام الساعة الثامنة والثلث مساء اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

ويأتي تشكيل النصر المتوقع كتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الإله العمري – أليكس تيليس

الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا

الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا>

بينما تأتى تشكيلة شباب الأهلي المتوقعة ضد شباب النصر كالاتى:

حارس المرمى: ماجد ناصر

الدفاع: سعيد سليمان - يوسف جابر - رينان - محمد مرزوق

الوسط:يحيى الغساني - يوري سيزار - طارق أحمد - عزيزيون غانيف

الهجوم: مؤنس دبور - إيجور جيسوس.