كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وشباب أهلي دبي اليوم (يلا شوت) في دوري أبطال آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وشباب أهلي دبي اليوم (يلا شوت) في دوري أبطال آسيا

تنطلق بعد قليل مباراة العالمي واهلي شباب دبي ، ويستضيف النصر منافسه شباب الأهلي دبي في مباراة الملحف الفاصلة المؤهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وشباب أهلي دبي اليوم (يلا شوت) في دوري أبطال آسيا، في بطولة دوري أبطال آسيا، يشارك النصر السعودي في الأدوار التمهيدية بعد حصوله على المركز الثاني في دوري روشن في الموسم الماضي. يهدف النصر إلى تحقيق الفوز والمضي قدمًا في البطولة لتمثيل السعودية على المستوى القاري الآسيوي.

بالمقابل، يشارك شباب الأهلي دبي أيضًا في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا بعد فوزه بلقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي. يطمح شباب الأهلي لتحقيق النجاح والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

يدخل النصر السعودي المباراة بتشكيلة قوية تضم النجمين البارزين كريستيانو رونالدو وساديو ماني، اللذين يحملان آمال الجماهير في تحقيق الفوز. يتطلع الفريق للخروج من سلسلة الهزائم التي تعرض لها في بداية الدوري السعودي واستعادة الثقة.

تعتبر المباراة أمام شباب الأهلي دبي فرصة للنصر لتحقيق أول ثلاث نقاط في البطولة وتحسين أدائه. يسعى الفريق للتغلب على الصعوبات وتقديم أداء قوي يؤهله للمضي قدمًا في البطولة.

يذكر أن النصر تلقى هزيمة في أول جولتين من دوري روشن السعودي، حيث خسر أمام فريقي الاتفاق والتعاون. يسعى الفريق لتعويض هذه الخسائر وتحقيق الانتصار في مباراة دوري أبطال آسيا لتحسين معنويات الفريق وتحقيق النجاح في المسابقات القارية.

بالنظر إلى الأداء السابق للنصر والتحديات التي يواجهها، فإن المباراة أمام شباب الأهلي دبي ستكون مهمة ومصيرية بالنسبة للفريق. يتطلع الجمهور إلى ردة فعل إيجابية من النصر وتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة في مسيرته في دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة النصر وشباب الاهلي بث مباشر

بعد حصد النصر لقب البطولة العربية للأندية الأبطال، بدأ مشواره في الموسم الجديد بلقاءين في بولة الدوري السعودي قبل موقعة الأبطال ولكن وقع فيهما في فخ الخسارة مما صعب موقفه في افلرتة الحالية.

وأنهى النصر تحضيراته للمباراة بشكل قوي وتركيز عالي للغاية، فكتيبة المدير الفني كاسترو ستقاتل بشراة في المباراة التي لا تقبل القسمة على إثنين من أجل الفوز وخطف تذكرة العبور لدور المجموعات وتفادي الكبوة التي مر بها في الفترة الماضية لإرضاء جمهوره وتجنب مواصلة الإخفاقات.

وفي نفس السياق، وصل شباب الأهلي دبي لهذا الدور بعدما نجح في تخطي عقبه الوحدة الأردني بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدي بالبطولة.

ويبحث شباب الأهلي الذي يدرك أهمية المباراة وصعوبتها نظرًا للخصم عن الفوز من أجل التأهل للدور المقبل وإقصاء الخصم من البطولة، ولكن هذا يتطلب منه التركيز والقتال بشراسة لنيل مراده.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وشباب أهلي دبي اليوم

ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2024؟

حسب ما أعلنته قنوات SSC السعودية، فإن مباراة النصر وشباب الأهلي دبي ستكون متاحة مجانًا للمتابعين في شتى بقاع العالم.

وستنقل القناة السعودية المباراة عبر قناة "SSC NEWS" المتاحة مجانًا عبر قمر عرب سات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2024؟

مباراة النصر وشباب الأهلي دبي ستكون منقولة فقط عبر قنوات SSC السعودية والتي ستوفر أكثر من خيار لمتابعة اللقاء.

المباراة ستكون منقولة عبر قناة SSC1 HD وكذلك من خلال قناة SSC5 HD، ولكنها في هذه الحالة ستكون مشفرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي دبي

SSC NEWS (مجانًا)

SSC1 HD

SSC5 HD

من معلق مباراة النصر وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2024؟

سيتولى المعلق المصري الشهير "بلال علام" مهمة التعليق على مجريات مباراة النصر وشباب الأهلي دبي.

وتوفر قناة SSC خيارًأ آخر، وهو المعلق السعودي "حماد العنزي" من خلال القناة الصوتية الثانية.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2024؟

نظرًا لإذاعة المباراة عبر القناة الإخبارية المفتوحة، يفترض أن يكون البث المباشر لمباراة النصر وشباب الأهلي دبي متاحًا مجانًا عبر تطبيق "شاهد".

ولمتابعة المباراة بتقنية HD مع تغطية شاملة لها، ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وشباب الأهلي | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وشباب الأهلي | من هنـــا

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2024؟

قناة SSC NEWS متاحة فقط من خلال القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة SSC NEWS على عرب سات

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

متى موعد مباراة النصر وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2024؟

تقام مباراة النصر وشباب الأهلي دبي يوم الثلاثاء 22 أغسطس/آب 2023 على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وتنطلق المباراة في الثامنة والثلث مساءً بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة والثلث بتوقيت دولة الإمارات.