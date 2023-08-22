8 % ارتفاع في صادرات الصناعات الغذائية المصرية

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية بمقدار 185 مليون دولار بنسبة 8% في الفترة خلال الشهور السبعة من العام الجاري لتبلغ نحو 2.6 مليار دولار مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022، وهي القيمة الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.



وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري المصري للصناعات الغذائية اليوم الثلاثاء، أن الصادرات إلى الدول العربية تربعت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1361 مليون دولار تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 13%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 513 مليون دولار بنسبة نمو 8% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، والدول الإفريقية غير العربية بقيمة 190 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات.



وبالنسبة لأهم السلع الغذائية التي تم تصديرها، فقد جاء في المركز الأول الدقيق منتجات المطاحن بقيمة 260 مليون دولار، السكر بقيمة 252 مليون دولار، الفراولة المجمدة بقيمة 229 مليون دولار، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 126 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 119 مليون دولار، بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 113 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 112 مليون دولار، شيكولاته بقيمة 101 مليون دولار، عصائر بقيمة 51 مليون دولار، محضرات خضر ومعلبات 91 مليون دولار، خمائر بقيمة 82 مليون دولار، زيتون مخلل بقيمة 72 مليون دولار، تبغ وابدال تبغ مصنعة بقيمة 64 مليون دولار، زيوت طعام بقيمة 64 مليون دولار، مركزات الطماطم بقيمة 58 مليون دولار.