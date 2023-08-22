السعودية تنضم رسميا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

انضمّت المملكة العربية السعودية رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)" لتصبح الدولة رقم 96 التي تنضمّ للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة، باستثناء الجزء الثالث منها، في الأول من سبتمبر 2024م.



وتضع الاتفاقية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إطارًا قانونيًا موحدًا ومرنًا بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع.



وأشارت إلى أن الاتفاقية تشتمل على مجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.