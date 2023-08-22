لبنان يعلن موعد بدأ أعمال الحفر للتنقيب في البلوك رقم 9 البحري



قالت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية اليوم الثلاثاء إن من المقرر أن تبدأ أعمال الحفر في البلوك رقم 9 البحري يوم الخميس المقبل.

وأعرب وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني، أنه يوم تاريخي للبلد الذي يعاني من أزمة مالية حادة.

وأكد فياض على أن نتائج الحفر ستظهر بعد 67 يومًا، مشيرا إلى أن اتحاد الشركات كان قد أبدى اهتماما بمناطق بحرية أخرى حول البلوك رقم 9.

وتقود شركة توتال إنرجيز الفرنسية أعمال الحفر في بئر واحد في البلوك رقم 9 ويعاونها شركة النفط الإيطالية العملاقة (إيني) وشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.

وقال رومان دو لا مارتينييه المدير العام لشركة توتال إنرجيز في لبنان "ستسمح لنا هذه البئر الاستكشافية بتقييم أهمية الموارد الهيدروكربونية وإمكانات الإنتاج في المنطقة".

وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز "ترانس أوشن بارنتس" إلى منطقة الامتياز رقم 9 لبدء أنشطة تنقيب.

وجاء ذلك في أعقاب إبرام اتفاقية مهمة بوساطة أميركية في العام الماضي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

ويأمل لبنان في أن تؤدي اكتشافات الغاز والنفط إلى مساعدته على الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أفقدت العملة المحلية أكثر من 98% من قيمتها وتسببت في تآكل الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وانقطاعات الكهرباء في المدن.