السلع التموينية تشتري 60 ألف طن من القمح الرومانى

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، الذراع الشرائى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم الثلاثاء أنها اشترت 60 ألف طن متري من القمح الروماني في ممارسة دولية.

وسيكون الشحن بين الخامس من أكتوبر تشرين الأول و20 من الشهر نفسه.

وكانت الهيئة تسعى إلى شراء القمح في ممارسة دولية على أن يُشحن ما بين الخامس و20 أكتوبر تشرين الأول أو 25 أكتوبر تشرين الأول و10 نوفمبر تشرين الثاني أو 15 و30 نوفمبر تشرين الثاني.

وطلبت الهيئة من الموردين تقديم العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة، مع السداد بنظام الدفع الفوري عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وكان القمح الروماني الأقل سعرا في الممارسة، وقال متعاملون إن السعر غير الرسمي الذي وضعته روسيا يجعل قمحها أقل تنافسية.

وقال متعامل ألماني "يبدو أن الحد الأدنى غير الرسمي لسعر التصدير الروسي عرقل عروض موسكو لهيئة السلع التموينية اليوم، إذ عرضت شركات مختلفة 270 دولارا سعرا لطن القمح الروسي على أساس التسليم على ظهر السفينة، ما مكّن عرض القمح الروماني والبلغاري المنشأ بسعر أقل".