رئيس الوزراء الباكستاني: إنقاذ جميع ركاب التلفريك العالق

أعلن أنوار الحق كاكار رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان، اليوم الثلاثاء، عن إنقاذ الركاب الثمانية الذين كانوا على متن تلفريك تعطل بهم، هم 7 أطفال ومعلمهم.

وبالاستعانة بطائرة هليكوبتر، عمل رجال الإنقاذ على إخراج الركاب إلى بر الأمان واحدا تلو الآخر، بعدما علقت بهم عربة تلفريك فوق واد مرتفع بمنطقة جبلية نائية شمال غربي البلاد، صباح الثلاثاء.

ووفق وسائل إعلام محلية ومصدر أمني، توقفت عملية الإنقاذ بالهليكوبتر مع حلول الليل، إلا أن محاولات الإنقاذ الأرضي ظلت مستمرة بعد أكثر من 14 ساعة من تعطل التلفريك.

وعلق الثمانية في التلفريك صباح الثلاثاء، بينما كانوا في طريقهم إلى مدرستهم، حيث قطع كابل من اثنين يعملان على حمله، بينما بدت عربة التلفريك مائلة بشكل خطير ومعلقة بكابل واحد.

وأوضح المصدر أن الجيش أرسل خبراء في الكابلات إلى المنطقة، لإنقاذ الأطفال عن طريق نقلهم على منصة صغيرة على طول الكابل.

وتجمعت حشود من القرويين في المنطقة الجبلية التي تبعد عن العاصمة إسلام أباد بنحو 200 كيلومترا، يراقبون عملية الإنقاذ بفارغ الصبر.

وفي وقت سابق، قال كاكار إنه يتابع التقدم المحرز في عملية الإنقاذ، مؤكدًا: "بفضل جهود أفراد جيشنا، بدأ الطلاب العالقون في المصعد الهوائي في العودة إلى الأرض بأمان".

ووقت إعلان الحادث، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال إنه طلب من السلطات التحقق من سلامة جميع عربات التلفريك في أنحاء البلاد.