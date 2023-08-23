روسيا: التعاون بين دول البريكس يسهل التعافي الاقتصادي العالمي



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية توسيع العلاقات بين الدول الأعضاء في مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) لتحسين الوضع العام في الاقتصاد العالمي.

وقال بوتين - في كلمة بالفيديو أمام المشاركين في منتدى أعمال البريكس "إن الشراكة المتنوعة والتعاون عبر البريكس لا يقدم مساهمة كبيرة في ضمان النمو المستدام لبلداننا فحسب، بل يسهل بشكل عام الانتعاش الاقتصادي العالمي والوصول الناجح إلى الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة للتنمية العالمية والمهام المتعلقة بمكافحة الفقر وتوسيع نطاق السكان"، حسب وكالة "تاس" الروسية.

وأضاف "نريد الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، والقضاء على الجوع، وتعزيز الأمن الغذائي".

كما أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن منتدى أعمال البريكس ومجلس الأعمال سيواصلان عملهما بهدف تعميق الاتصالات بين دوائر الأعمال في الدول الأعضاء، فضلا عن التنفيذ المشترك لمشروعات جديدة متبادلة المنفعة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المفاوضات بشأن التسليم المجاني لما بين 25 ألفا إلى 50 ألف طن من الحبوب من روسيا إلى ست دول إفريقية وصلت إلى مرحلتها النهائية.

وأضاف "كخطوة أولى، قررنا إرسال ما بين 25 ألفا إلى 50 ألف طن من الحبوب إلى ستة دول إفريقية مجانا، بما في ذلك التوصيل المجاني لهذه البضائع.. ويجري استكمال المفاوضات مع الشركاء".