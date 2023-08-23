بحصة سوقية غير مسبوقة بلغت 7%.. شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر "ريفي" تحافظ على معدلات النمو في نتائج أعمالها التشغيلية والمالية في النصف الأول من عام 2023

للنصف عام الخامس على التوالي؛ ريفي تُحقق معدلات نمو غير مسبوقة في قيمة التمويلات الممنوحة للعملاء وإيرادات النشاط وصافي الأرباح بعد الضرائب.

علي صعيد النتائج التشغيلية للنصف الأول من عام 2023، فقد قامت ريفي بمنح تمويلات بمبلغ 2.1 مليار جنيه، حيث تقوم شركة ريفي بإصدار 34.7 ألف جنيه كل دقيقة عمل.

وعلي صعيد آخر، حققت الشركة نمو كبير في محفظة عملاءها بنسبة 49% في نهاية النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، حيث بلغ رصيد محفظة العملاء 2.95 مليار جنيه، وهو الأمر الذي مكن الشركة من الوصول إلي حصة سوقية غير مسبوقة بنسبة 7.0% رغم تواجد 22 شركة في قطاع التمويل متناهي الصغر حاليًا مقارنة بعدد 11 شركة في الربع الأول من عام 2021. وبلغ عدد عملاء الشركة 169.0 ألف عميل في يونيو 2023 مقارنةً بعدد 158.5 ألف عميل في يونيو 2022.

وجدير بالذكر أن ريفي تقوم بخدمة عملائها من خلال عدد 154 فرع منتشرين في 21 محافظة بجمهورية مصر العربية، حيث نجحت الشركة في افتتاح عدد 22 فرع خلال النصف الأول من عام 2023، الأمر الذي يعزز من الانتشار الجغرافي لفروع الشركة خصوصًا في الأماكن الأكثر احتياجا.

واستطاعت الشركة تحصيل أقساط مستحقة على عملائها بقيمة 2.2 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023 مقارنةً بمبلغ 1.6 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2022. الأمر الذي ساعد في الوصول إلي متوسط نسبة التحصيل بنسبة 98.3% خلال الربع الثاني من عام 2023 في ظل الأحوال الاقتصادية الحالية المُحيطة بالصناعة.

أما على صعيد النتائج المالية للشركة، فقد استطاعت ريفي تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 705 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2023 مقارنةً بقيمة 437 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 61%.

واستطاعت ريفي تحقيق هامش صافي ربح بنسبة 28.7% خلال الستة أشهر الأولي من عام 2023 رغم الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة منذ مارس 2022 والتي وصلت إلى 1000 نقطة أساس خلال الفترة محل المقارنة. الأمر الذي أدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل من 71،1 مليون في النصف الأول من عام 2022 لتصل إلى 198.3 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 179%.

وانعكس دور الكنز البشري لريفي كركيزة أساسية في تنامي أعمالها بشكل مستدام على أرباح الشركة، حيث بلغ صافي أرباح الشركة مبلغ 202.2 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بمبلغ 157.4 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 28.4%.

