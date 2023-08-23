عاجل.. "الإسكان" تستعد لطرح 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بمشروع "بيت الوطن"

الاقتصاد
بوابة الفجر


صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار حاليًا الإعداد لطرح المرحلة التاسعة، بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.


وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة التاسعة، ستضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العاشر من رمضان – السادات - 15 مايو - دمياط الجديدة - الشروق - العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة).


وأشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن الموعد المحدد لفتح باب الحجز، ويمكن الاطلاع على أماكن الأراضي من خلال الموقع الإلكترونى للمشروع.
 

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