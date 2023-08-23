رسميا.. مواعيد وأماكن إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية

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انتهت أمانة المجلس الأعلى للجامعات بإشراف ومتابعة د. مصطفى رفعت أمين المجلس، من تحديد مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك في تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة)، بالتعاون مع قيادات جامعتي القاهرة وعين شمس.

وجاءت مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى على النحو التالي:

- طلاب الطب البشري: سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة، يوم الأحد الموافق 27/8/2023، في العاشرة صباحًا، وسيكون مقر لجنة الامتحان بقاعات الامتحانات أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصر العينى، ويكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طب قصر العيني، علمًا بأنه سيتم توجيه الطلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الإمتحانات

- طلاب الصيدلة: سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، يوم الأحد الموافق 27/8/2023، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، في مدرج فائق هاشم بالدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، وسيكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني)، وسيتم استقبال الطلاب من البوابة، ومساعدتهم للتوجه إلى مقر اللجنة.

- طلاب طب الأسنان: سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، يوم الأحد الموافق 27/8/2023، في العاشرة صباحًا، وذلك في مدرجات الطلاب ومدرجات الدراسات العليا، وسيكون دخول الطلاب من باب الكلية الرئيسي وسيتم تحديد المسار إلى مكان الامتحانات بلوحات إرشادية.

- طلاب الهندسة: سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس، يوم الأحد الموافق 27/8/2023، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيتم عقد الامتحانات في (مبنى عمارة قاعة 500 – مدرجات "ب" و"د"، وصالة رسم قاعة الدور الثاني بالمبنى الرئيسي)، على أن يكون دخول الطلاب من بوابة رقم 6، وسيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية.

ويتوجب على الطالب إحضار إثبات الشخصية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول).

ويأتي إجراء امتحانات تحديد المستوى تنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي

المجلس الأعلى للجامعات أمين المجلس الأعلى للجامعات امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين المصريين العائدين من الجامعات الروسية
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