موانئ البحر الأحمر تتداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12 طن بضائع عامة ومتنوعة، 605 شاحنات و150 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 1320 راكبا بموانئها.

وذكرت الهيئة أن حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع، 327 شاحنة و93 سيارة; فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 278 شاحنة و57 سيارة.

ونوهت بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، فيما تغادر العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1350 طن بضائع و135 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وآيلة.