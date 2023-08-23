ليون يقترب من خطف نواماه من نورشيلاند الدنماركي

اقترب نادى ليون الفرنسي في التعاقد مع الموهبة الغانية إرنست نواماه لاعب نورشيلاند الدنماركى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجحت إدارة نادي ليون في إقناع دارة نورشيلاند الدنماركى، في الاستغناء عن الموهبة الغانية إرنست نواما، في صفقة كلفت خزينة الفريق الفرنسي 30 مليون يورو وهو ما يعد الصفقة الاغلي في انتقال لاعب من الدورى الدنماركي إلى أي دورى اخر.



ويعد نواماه من اكتشافات رأيت تو دريم،في تأكيد جديد لنجاحات أكاديمية رأيت تو دريم وكان الرقم القياسي السابق لانتقال لاعب من الدوري الدنماركي يخص أحد لاعبي نورشيلاند وأبناء رأيت تو دريم أيضًا وهو الغاني كمال الدين سليمانا، الذي انتقل من نورشيلاند إلى رين الفرنسي مقابل 17 مليون يورو في صيف 2021.

ويبلغ ارنست نواماه من العمر 19 عامًا (مواليد 1 نوفمبر 2003)، وبدأ مشواره مع الكرة في أكاديمية رأيت تو دريم غانا، قبل أن ينضم إلى نورشيلاند، النادي الذي تمتلكه رأيت تو دريم بالدنمارك في يناير 2022.

ويلعب نواماه في مركز الجناح الأيسر، كما يجيد اللعب في مختلف مراكز خط الهجوم. ومنذ انتقاله إلى نورشيلاند، شارك نواماه في 54 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 5.

وتألق نواماه بشدة في بداية هذا الموسم بالدوري الدنماركي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفًا في أول 4 مباريات خاضها نورشيلاند بالموسم الحالي.

وحصل نواماه على جائزتي أفضل لاعب في الدنمارك وأفضل لاعب شاب في الدنمارك عن الموسم الماضي 2022-2023.

وخاض نواماه أول مباراة دولية له مع منتخب غانا الأول في يونيو الماضي أمام مدغشقر في

تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ولفتت موهبة نواماه أنظار العديد من الأندية الأوروبية، حيث تنافست أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وأياكس الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي على الحصول على خدماته، قبل أن يحسم أولمبيك ليون الصفقة لصالحه.

وأصبح نواماه آخر انتاجات رأيت تو دريم التي تتألق في ملاعب كرة القدم الأوروبية، على خطى محمد قدوس مهاجم أياكس الهولندي، وعبد المجيد وارث مهاجم أنورثوسيس القبرصي، وكمال الدين سليمانا جناح ساوثهامبتون الإنجليزي، وفوسينا موموني التي مثلت غانا في كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا.

وتستحوذ "مجموعة منصور" برئاسة رجل الأعمال المصري محمد منصور على ملكية رأيت تو دريم منذ عام 2021.

وتستعد رأيت تو دريم مصر حاليًا لافتتاح مقرها الجديد في "بادية" بالم هيلز بالسادس من أكتوبر على مساحة 15 فدان تضم ملاعب لكرة القدم ومدرسة واستراحة للاعبين، والمخطط افتتاحها في أكتوبر المقبل.