بث مباشر مباراة إنتر ميامي ضد سينسيناتي تويتر: يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة انتر ميامي وسينسيناتي بث مباشر اليوم يلا شوت {كأس لامار هانت}

مشاهدة مباراة انتر ميامي وسينسيناتي بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة إنتر ميامي ضد سينسيناتي تويتر: مشاهدة مباراة انتر ميامي وسينسيناتي بث مباشر اليوم يلا شوت، يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمواجهة تحدي جديد عندما يواجه فريقه إنتر ميامي نظيره سينسيناتي في نصف نهائي بطولة كأس لامار هانت. يأتي ذلك بعد فترة قصيرة من فوز إنتر ميامي بلقب كأس الدوريات الأميركية والمكسيكية بركلات الترجيح في مباراة مثيرة أمام ناشفيل.

في الواقع، تمكن إنتر ميامي من تحقيق تتويج تاريخي بكأس الدوريات الأميركية والمكسيكية بعد أداء رائع في المباراة النهائية ضد ناشفيل. انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي، وتمكن إنتر ميامي من الفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 10-9. هذا الفوز كان الأول في تاريخ النادي الشاب وأعطى دفعة قوية للفريق وميسي قبل مواجهة نصف النهائي.

في الوقت نفسه، ستقام مباراة أخرى في نصف نهائي كأس لامار هانت بين فريق هيوستن دينامو وريال سالت ليك. ستنطلق هذه المباراة مباشرة بعد نهاية مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي. سيكون الفريق الفائز من هذا اللقاء هو الفريق الذي سيواجه إنتر ميامي في المباراة النهائية.

من الجدير بالذكر أن إنتر ميامي تأهل لنصف نهائي كأس لامار هانت بعد تغلبه على برمنغهام ليجيون بهدف نظيف في الدور ربع النهائي. في المقابل، تأهل سينسيناتي بعد فوزه على نيويورك ريد بولز بنتيجة 2-1.

يدخل ميسي وزملاؤه مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد التتويج التاريخي للفريق بكأس الدوريات الأميركية والمكسيكية. يعتبر هذا اللقب الفوز الأول لإنتر ميامي في تاريخه، وقد حققه ميسي بعد انضمامه إلى الفريق قبل بضعة أسابيع فقط. تمكن ميسي من تحويل إنتر ميامي من فريق يحتل المركز الأخير في الدوري الأميركي لكرة القدم إلى فريق يحقق الانتصارات ويتنافس على البطولات.

بث مباشر مباراة انتر ميامي وسينسيناتي يلا شوت

موعد مباراة انتر ميامي وسينسيناتي اليوم

يتجهز اليوم ميسي من فريق انتر ميامي لمواجهة سينسيناتي في مواجهة صعبة ومراقبة، حيث ستقام المباراة بين فريق انتر ميامي ونظيره فريق سينسيناتي يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، على أرض الإستاد TQL وسيكون ذلك ضمن منافسات النصف النهائي لامار هانت. كما يمكنك متابعة مباراة انتر ميامي ضد سينسناتي بتوقيت باقي الدول كما يلي:

الدولة التوقيت

السعودية – القاهرة 2:00 صباحًا موريتانيا 11:00 تاريخ 23 اب تونس -الجزائر – المغرب 1:00 am الامارات – سلطنة عمان 3:00 في الصباح قطر – البحرين 2:00 صباحًا

القنوات الناقلة لمباراة انتر ميامي وسينسيناتي القادمة

يتم بث مباراة فريق انتر ميامي ضد فريق سينسيناتي في الدور النصف نهائي لامار هانت على قناة الكويت الرياضية وعلى قناة أبوظبي الرياضية 2.

كما أعلنت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية عن نقل مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي على قناة AD Sports 1 المفتوحة، وكما يتاح للمشاهدين متابعة tracking المباراة بث مباشر عن طريق تطبيق AD Sport.

تشكيل إنتر ميامي أمام سينسيناتي

يتجهز فريق إنتر ميامي اليوم الخميس لأقوى المواجهات ضد نظيره سينسيناتي ليتأهل إلى نهائي كأس لامار هانت، فمن المتوقع أن تكون خطته المتوقعة لتشكيلة فريقه كما يلي:

حارس المرمى دريك كالندر الدفاع كريفتسوف – كمال ميلر – جوردى ألبا الوسط أرويو – بوسكيتس – كريماشى الهجوم ليونيل ميسى – مارتينيز – روبرت تايلور

تردد قناة AD Sports الناقلة لمباراة انتر ميامي وسينسناتي

يمكنك متابعة مباراة انتر ميامي وسينسناتي اليوم من خلال بث مباشر على قنوات أبو ظبي الرياضية من خلال التردد التالي: