صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 7.5 مليار دولار للأرجنتين

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق الأربعاء على صرف 7.5 مليار دولار للأرجنتين بعد إكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجه البالغة قيمته 44 مليار دولار.

وقال الصندوق إن إجمالي المبالغ المصروفة بموجب الاتفاق صارت تبلغ نحو 36 مليار دولار، وتستخدم أغلب الأموال في سداد تمويل برنامج آخر.

توصل خبراء الصندوق والأرجنتين إلى اتفاق في أواخر يوليو، مع تعليق صرف النقود بانتظار موافقة المجلس، ويسر الاتفاق أهدافا اقتصادية لأسباب منها جفاف مدمر تسبب في الكثير من التحديات أمام الدولة المصدرة للحبوب.

وكان صافي احتياطيات الأرجنتين من النقد الأجنبي سالبا قبل صرف الصندوق للأموال واتفقت الأرجنتين مع قطر على أخذ قرض بقيمة 775 مليون دولار بالإضافة إلى قرض بمليار دولار من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و1.7 مليار دولار من مبادلة مع الصين للسداد لصندوق النقد الدولي في وقت سباق من الشهر الجاري.

 

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