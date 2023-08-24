إيرادات العراق النفطية تتجاوز 8 مليارات دولار خلال يوليو

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت وزارة النفط العراقية أن إيرادات شهر يوليو الماضي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، مبينة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ  (78.033) دولارًا.

وقالت الوزارة، إن كمية الصادرات من النفط الخام الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) بلغت 106 مليونًا و755 ألف و169 برميل، بإيرادات بلغت 8 مليارات و330 مليونًا و475 ألف دولار.

وأضافت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 105 مليون و487 ألف و610 برميل، لافتة إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 40 شركة عالمية من  جنسيات عدة.

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