تونس تستقطب استثمارات خارجية بقيمة 393.7 مليون دولار خلال النصف الأول

أظهرت بيانات رسمية أن تونس استقطبت استثمارات خارجية بقيمة 1217.1 مليون دينار تونسي (393.7 مليون دولار) خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 1043.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع 17.6 بالمائة.



وأوضحت البيانات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية، وفقًا وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الاستثمارات الخارجية المباشرة شملت قطاع الصناعات المعملية، والذي استقطب 521 مليون دينار، وقطاع الخدمات بمبلغ 324.7 مليون دينار، والقطاع الفلاحي بمبلغ 2.9 مليون دينار.



وأشارت البيانات إلى أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة شهدت تراجعا بنسبة 14.1 بالمئة، باستقطاب القطاع لاستثمارات بقيمة 234 مليون دينار مقابل 272.3 مليون في نهاية يونيو العام الماضي.



وقال حاتم السوسي المدير المركزي بالوكالة إنه يجري العمل على ستة قطاعات ذات أولية تتعلق بمكونات السيارات والطائرات وتطوير البرمجيات المعلوماتية إلى جانب الصناعات الصيدلانية والصناعات الغذائية والنسيج التقني، مضيفا أن تونس تطمح بداية من العام 2026 إلى جذب استثمارات دولية بقيمة 4 مليار دينار سنويًا.