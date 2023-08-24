اليابان تؤسس صندوقًا بـ 550 مليون دولار لدعم صيادي الأسماك

تخطط الحكومة اليابانية لتأسيس صندوق بنحو 550 مليون دولار لدعم صيادي الأسماك في ضوء قرارها تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية في المحيط.



ومن المتوقع، وفقًا لموقع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن تبدأ الشركة المشغلة للمحطة في تصريف المياه في المحيط اليوم الخميس على أقرب تقدير، في عملية من المتوقع أن تستمر لسنوات.



وأشارت الهيئة إلى أن الحكومة ستتحمل مسؤولية ضمان السلامة وتبديد الأضرار المتعلقة بالسمعة لتخفيف القلق وتعزيز تفهم صيادي الأسماك وباقي السكان المحليين.



ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن تصريف المياه لا يشكل أي خطر على البشر أو البيئة.