استياء وشكاوي الأندية من ارتفاع رسوم مسابقات البراعم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

في قرارات مفاجأة للجميع قررت مناطق الكرة التابعة لإتحاد الكرة رفع قيمة اشتراك المسابقات الخاصة بالبراعم، مما يهدد ضياع الكثير من المواهب ويضع أعباء مالية كبيرة علي الأندية واللاعبين.

وأعلنت منطقة القاهرة ان رسوم الفريق الواحد 15 ألف جنية، بينما فاجئت منطقة الجيزة الجميع برفع قيمة الإشتراك لمبلغ 17 ألف جنية، مع العلم إنه ا مصاريف اشتراك ولا تشمل مصاريف القيد والكارنيهات.

وأكدت عدة أندية ان هذه القرارات المالية ستضعهم في أزمة وتقلل من عدد الممارسين للعبه في مراحل البراعم وتضيع الفرصة علي الموهوبين.

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