من ضمنها مصر.. رئيس جنوب إفريقيا يكشف موعد الحصول على العضوية للدول الجديدة بمجموعة البريكس

أوضح سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا (البلد المستضيف للقمة)، أن العضوية الكاملة للدول الجديدة في مجموعة البريكس ستبدأ في الأول من يناير 2024، لتصبح أعضاء كاملة العضوية في التحالف الاقتصادي، مؤكدًا ترحيب بلاده بانضمام الدول الـ 6إلى المجموعة الاقتصادية، وأنه سيتم فتح أبواب المجموعة لإضافة أعضاء جدد بشكل دائم.

وفي ذات السياق، رحب فلاديمير بوتين الرئيس الروسي بانضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى مجموعة بريكس، معربًا عن سعادته بتوسيع مجموعة بريكس.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يتطلع إلى تعاون بنّاء مع الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس، مؤكدًا أنه سيتم العمل على تحديد ماهية المبادئ وطرق عمل مجموعة بريكس خلال الفترة المقبلة.

كما رحب شي جين بينج الرئيس الصيني، بانضمام مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا، كأعضاء جدد لمجموعة بريكس.

وقال الرئيس الصيني، إن انضمام أعضاء جدد إلى بريكس، يؤكد الحرص على التطور والتنمية، معربًا عن ترحيبه الشديد بانضمام الأعضاء الجدد إلى مجموعة بريكس.

وتعتبر هذه المرة هي الثانية التي تقرر فيها مجموعة بريكس التوسع، حيث تم تشكيل الكتلة في عام 2009 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وأضيفت جنوب إفريقيا في عام 2010، تمثل كتلة البريكس نحو 40٪ من سكان العالم وتساهم بأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.