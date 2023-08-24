اليوم.. انطلاق بطولة الجمهورية الثانية للدارتس بنادي النادي



صرحت الإعلامية هبه عبدالعزيز عضو مجلس إدارة إتحاد الداراتس أن نادي النادي ـ فرع شيراتون يستضيف اليوم بطولة الجمهورية الثانية للدارتس، وذلك على مدار 3أيام من 24 إلى 26 أغسطس، ويشارك في البطولة نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون مناطق وأندية الإتحاد في محافظات بورسعيد والإسماعيلية وقنا والإسكندرية والفيوم، يتنافسون في مسابقات الكبار فوق 18 سنة والناشئين تحت 18 سنة من الجنسين للفردي والزوجي والفرق.

وأضافت فى تصريحات للفجر الرياضي: بأن هذه البطولة محطة لتأهيل اللاعبين واللاعبات لبطولة "كأس العرب" التي ستقام في البحرين نهاية هذا العام وبطولة "كأس إفريقيا الأولى" التي تقام في تونس العام المقبل بإذن الله.

وأوضحت عبد العزيز أن اللواء يحيى عبد القادر رئيس الإتحاد المصري والعربي والإفريقي للدارتس كان قد قرر إقامة البطولة في نادي النادي فرع شيراتون تنفيذا لرؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعم الألعاب الجديدة من خلال نادي النادي الذي يوفر كافة عناصر نجاح استضافة البطولات الكبرى.

وأن فرع نادي النادي في شيراتون سيكون مركز إقليميا لرياضة الدارتس في قطاعي الممارسة والبطولة بفضل توجيهات وزير الشباب والرياضة من أجل خلق جيل جديد من الشباب المصري قادر على تمثيل مصر في المحافل الدولية والحفاظ على التميز في اللعبة..

وتقدمت بالشكر مع رئيس الأتحاد دكتور يحيى عبد القادر وباقى أعضاء مجلس إدارة الإتحاد إلى مجلس أمناء نادي النادي فرع شيراتون برئاسة الأستاذ أحمد السلاب الذي سارع بتوفير كافة متطلبات الإتحاد لنجاح "بطولة الجمهورية الثانية للدارتس " بما يملكه النادي من إمكانيات كبيرة.