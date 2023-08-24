أسعار الذهب تسجل أعلى مستوي في أسبوعين

الاقتصاد
بوابة الفجر


ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين الخميس 24 أغسطس آب إذ أدى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع شهية المستثمرين للسبائك مع ترقب إشارات حول مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول.
             
وبحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1920.79 دولار للأونصة، مسجلًا أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس آب. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتستقر عند 1948.70 دولار.
             
ويعقد الفدرالي الأميركي اجتماعه السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنج في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس آب. ويترقب المستثمرون خطاب رئيس الفدرالي جيروم باول غدا الجمعة لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.
             
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.
             
وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع.
             
واقترب نشاط الأعمال في الولايات المتحدة من نقطة الركود في أغسطس آب مع بلوغ النمو أضعف مستوياته منذ فبراير شباط، كما يتباطأ الاقتصاد البريطاني وربما يتجه نحو الركود.
             
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 24.19 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 926.86 دولار. كما هبط البلاديوم 0.9% إلى 1263.03 دولار.

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