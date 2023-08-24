أبو الغيط يهنئ مصر والسعودية والامارات علي دعوتها إلى الإنضمام إلى تجمع ‎البريكس

‏هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مصر والسعودية والامارات علي دعوتها إلى الإنضمام إلى تجمع ‎البريكس.

وقال أبو الغيط: "هذا تجمع دولي ذو شأن وانضمام دول عربية اليه يعكس تأثيرًا عربيًا متزايدًا في القرار الدولي وأتطلع إلى إنعكاسه إيجابًا علي المصالح العربية".

وقررت دولة جنوب إفريقيا، اليوم الخميس دعوة الأرجنتين ومصر والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس.

وتقدمت مصر بصفة رسمية، بطلب الانضمام إلى مجموعة البريكس التي تم إنشاؤها وتأسيسها من عدد من الدول وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بدأت تثار العديد من التساؤلات حول دلالة انضمام القاهرة إلى "البريكس" الذي يعتبر من أكبر المجموعات الاقتصادية في العالم.

وصرح السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو، عن تقدم مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس" قائلا لوسائل إعلام روسية: "لقد تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر".