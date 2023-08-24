مشاهدة مباراة الإتحاد والرياض بث مباشر اليوم يلا شوت في الدوري السعودي

صراع روشن Al Riyadh vs Al Ittihad بالدوري، وتستعد مدينة الرياض لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين نادي الاتحاد السعودي ونادي الرياض في الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. ستقام المباراة في ملعب فيصل بن فهد، وسيتم فتح أبواب الملعب لاستقبال الجماهير ومشجعي الفريقين في هذا اللقاء المهم الذي يحمل الكثير من التوقعات.

يدخل نادي الاتحاد هذه المباراة بعد أداء ممتاز في المباراتين السابقتين، حيث نجح في تحقيق الفوز في كلا المباراتين. في الجولة الأولى، تمكن الاتحاد من هزيمة فريق الرائد بنتيجة 3-0، وفي الجولة الثانية تغلب على فريق الطائي بنتيجة 2-0. بهذه النتائج الإيجابية، يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، ويسعى لمواصلة صحوته وتحقيق الفوز في هذه المباراة للحفاظ على مكانته في الصدارة.

من ناحية أخرى، يدخل نادي الرياض هذه المباراة وهو يحقق نتائج مشجعة في أولى مشاركاته في الدوري السعودي. فاز الفريق في الجولة الأولى على نادي الوحدة بهدفٍ نظيف، وتعادل في المباراة الثانية أمام نادي ضمك بنتيجة 2-2. بفضل هذه النتائج، يحتل الرياض المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط. يسعى الفريق للاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية والظهور المشرف في هذه المباراة الصعبة أمام فريق قوي مثل الاتحاد.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومحمومة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. ستشهد المباراة تنافسًا قويًا بين اللاعبين من الفريقين، وسيعمل كل فريق على الاستفادة من نقاط القوة لديه وتجاوز نقاط الضعف في فريق الخصم.

سيعتمد فريق الاتحاد على خبرته وأداء لاعبيه البارزين مثل فهد المولد وعبدالرحمن الغامدي، اللذين ساهما بشكل كبير في نجاح الفريق فيالمباراتين السابقتين. ومن المتوقع أن يكون الاتحاد متطلعًا للسيطرة على وسط الملعب وخلق فرص التهديف بقيادة لاعبي الوسط المبدعين.

من جانبه، سيحاول فريق الرياض الصعود في جدول الترتيب وتحقيق نتيجة إيجابية. قد يعتمد الفريق على سرعة لاعبيه في الهجمات المرتدة وقدرتهم على استغلال الفرص التي تتاح لهم. يتوقع أن يكون للاعبين مثل أحمد السالم وعيسى الهلالي دورًا مهمًا في محاولة الرياض تحقيق الفوز.

يترقب الجمهور المشجع هذه المباراة بحماس كبير، حيث ستشهد حضورًا قويًا من جماهير الفريقين. يعد ملعب فيصل بن فهد مكانًا مميزًا لاستضافة المباريات الكبيرة، ومن المتوقع أن يكون الجمهور عنصرًا حاسمًا في تحفيز الفرق وتشجيعها لتحقيق الانتصار.

بهذه الأجواء المشوقة، يتوقع أن تكون مباراة الاتحاد ضد الرياض مثيرة وممتعة للمشاهدين. ستحمل الفرق الطموح والتطلع للفوز، وستكون معركة مثيرة على أرض الملعب. من المؤكد أن جماهير الكرة السعودية ستكون على موعد مع لقاء كروي مثير لا ينسى.

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موعد مباراة الاتحاد ضد الرياض في دوري روشن السعودي

تقام المباراة بين نادي الرياض والاتحاد الخميس 24 أغسطس 2023، على ستاد الملك فيصل بن فهد، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الرياض في دوري روشن السعودي

تمتلك شبكة قنوات "SSC" حقوق النقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مباراة الاتحاد والرياض ستكون منقولة مجانًا عبر قناة SSC1 SD، ولكن هذا الخيار متاح فقط للموجودين داخل السعودية.

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرق 12418 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد أمام الرياض

سيواصل المدرب نونو سانتو الاعتماد على طريقة 4-4-2، وبشكلٍ أساسي ستتركز الجهود الهجومية على الثنائي كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله.

حيث يضم التشكيل كلا من:

مارسيلو جروهي مد الله العليان - أحمد شراحيلي - مهند الشنقيطي - زكريا هوساوي إيغور كورنادو - نغولو كانتي - فابينيو - رومارينيو عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما

كشفت قنوات إس إس سي SSC السعودية عن هوية معلق مباراة الاتحاد والرياض في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2023-2024، حيث يطمح من خلالها العميد لمواصلة صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والرياض | من هنــــا

الجدير بالذكر أن العميد حقق الفوز في أول مباراتين على حساب الرائد بثلاثية نظيفة، وعلى الطائي بهدفين دون رد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والرياض | من هنــــا

وأعلن نادي الرياض عن حجز تذاكر مباراة الاتحاد عبر الموقع الرسمي لنادي الرياض ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على تذاكر المواجهة وحضور اللقاء من ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد.