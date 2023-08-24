مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

جولة جديدة في روشن AL Ahli vs AL Akhdood اليوم، واستضاف فريق الأهلي السعودي نظيره نادي الأخدود في مباراة مثيرة ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم. تم لعب المباراة مساء اليوم الخميس، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا من مشجعي الفريقين.

كان الأهلي يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الابتعاد في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما كان الأخدود يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الترتيب.

بدأت المباراة بوتيرة سريعة من قبل الفريقين، حيث قدم الأهلي أداء هجوميا قويا بقيادة نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو. وفي الدقيقة العاشرة من المباراة، تمكن الأهلي من تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه البارز فيرمينو الذي استغل تمريرة دقيقة من زميله ووضعها في شباك الأخدود ببراعة.

بعد الهدف المبكر، حاول الأخدود التعافي والتهديد على المرمى الأهلاوي. قدموا أداءً قويًا في منتصف الملعب وحققوا بعض الفرص الخطيرة التي استدعت تدخلات قوية من حارس مرمى الأهلي لمنعهم من التسجيل.

ومع مرور الوقت، استطاع الأهلي استعادة السيطرة على المباراة وزيادة ضغطهم الهجومي. في الدقيقة 35، تمكن الأهلي من تسجيل الهدف الثاني بفضل تمريرة رائعة من لاعب خط الوسط إلى المهاجم الذي وضع الكرة في الشباك بسهولة.

لم يستسلم الأخدود رغم تأخره في النتيجة، وقدم محاولات هجومية منظمة في المرحلة الثانية من المباراة. وفي الدقيقة 60، تمكن الأخدود من تسجيل هدف التقليص بعد خطأ دفاعي من الأهلي، واستغله لاعب الأخدود ليضع الكرة في الشباك.

رغم ذلك، استمر الأهلي في الضغط والسعي لتسجيل المزيد من الأهداف. وفي الدقيقة 75، تمكن فيرمينو من تسجيل هدفه الثاني في المباراة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مانحًا الأهلي تقدمًا مريحًا في النتيجة.

وبالرغم من محاولات الأخدود للتعافي، إلا أن الأهلي استمر في السيطرة على المباراة والتحكم في وسط الملعب. وفي الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، تمكن الأهلي من إضافة هدف ثالث بفضل تمريرة رائعة من فيرمينو إلى زميله في الهجوم الذي لم يجد صعوبة في تسجيله.

انتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 3-1، حيث تمكن الفريق من تحقيق الثلاث نقاط الكاملة والابتعاد في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي. وبهذا الفوز، استمر الأهلي في سلسلة انتصاراته المتتالية في بداية الموسم.

يجدر بالذكر أن الأخدود قدم أداء جيدًا في المباراة وقد حاولوا التهديد على مرمى الأهلي، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق نتيجة إيجابية. وعلى الرغم من الهزيمة، يمكن للفريق أن يستفيد من أداءهم الجيد ويعملوا على تحسين نتائجهم في المباريات القادمة.

بهذا الفوز، يواصل الأهلي وجوده في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة. ومع مرور المزيد من الجولات، ستكون هناك منافسة شرسة بين الفرق من أجل تحقيق الصدارة وتحسين مواقعهم في الترتيب العام للدوري السعودي.

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موعد مباراة الأهلي والأخدود اليوم في الدوري السعودي 2023/2024

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود ضيفًا على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين. ستكون المباراة بين الأهلي جدة والأخدود فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة أداء الفريقين والاستمتاع باللعب الجماعي المثير، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الأخدود اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، الأردن، البحرين، اليمن، سوريا، العراق، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

تنقل القنوات الرياضية السعودية SSC مباراة الأهلي والأخدود اليوم في الدوري السعودي للمحترفين. وتقوم هذه القنوات ببث جميع مباريات الدوري السعودي وعدد من البطولات الكروية الأوروبية على فضائيتها المشفرة فقط، كما توفر خدمة البث المباشر للمباريات من خلال تطبيق شاهد VIP للمشتركين في قنواتها فقط. ولمتابعة مباراة الأهلي والأخدود، يمكن مشاهدة قناة SSC 1 على مختلف الأقمار الصناعية، وفيما يلي تردد قناة SSC 1:



تردد قناة SSC 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

تشكيل الأهلي السعودي أمام الأخدود

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل الأهلي السعودي المتوقع لمواجهة الأخدود اليوم في الدوري السعودي 2023/2024.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: إيزجيان أليوسكي - عبدالباسط هندي - روجر إيبانيز - بسام الحريجي.

خط الوسط: فرانك كيسيه - زياد الجهني - ألان سان ماكسيمين - رياض محرز.

الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

تشكيل الأخدود أمام الأهلي

إليكم تشكيل الأخدود المتوقع لمواجهة أهلي جدة اليوم في الدوري السعودي للمحترفين.

حراسة المرمى: باولو فيتور.

خط الدفاع حسين الزبداني - أندريه بوركا - سولومون كفيركفيليا - عوض خميس.

خط الوسط: صالح الحارثي - عيد المولد - مصلح الشيخ - خوان بيدروزا.

الهجوم: أحمد مصطفى - فلورين تاناسى.

ويدخل أهلي جدة المباراة، ويمني نفسه استكمال مشوار انتصاراته، بعد أن اقتنص فوزين ثمينين، في الجولتين الأولى والثانية على حساب ناديي الحزم والخليج، حصد بهما 6 نقاط محتلًا بها وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والأخدود | من هنــــا

أما الأخدود، فيحتل المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة حصدها من تعادل أمام الشباب، فيما خسر على يد الفتح.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والأخدود | من هنــــا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، نظيره الأخدود، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن"، موسم 2023- 2024.