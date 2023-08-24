بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي.. يلا شوت

ماتش Al Raed vs Al Hilal اليوم، تستعد جماهير الهلال بفارغ الصبر لمواجهة فريقهم المحبوب أمام الرائد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي لعام 2024. يأمل فريق الهلال في تحقيق الانتصار واستعادة ثقة جماهيره بعد التعادل المخيب للآمال في المباراة السابقة أمام الفيحاء، حيث انتهت بنتيجة تعادل بهدف لمثله. وقد أثار هذا التعادل حفيظة وغضب الجماهير الهلالية، خاصةً أنه جاء في ملعب الملك فهد الدولي وسط حضور جماهير مكتملة.

من الأخبار السلبية لجماهير الهلال هو غياب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة الرائد، حيث لم يتعافى بعد من الإصابة التي يعاني منها. ومع ذلك، يمكن تواجد الثنائي الجديد ياسين بونو وألكسندر ميتروفيتش في المباراة بشكل طبيعي، مما يضفي بعض الأمل على جماهير الهلال. وعلى الجانب الآخر، سيغيب حسان تمبكتي، أحدث الوافدين إلى الفريق، بسبب الإصابة أيضًا.

وفي المقابل، يواجه فريق الرائد ضغوطًا كبيرة قبل هذه المباراة، حيث يتذيل ترتيب دوري المحترفين السعودي. فقد فشل الرائد في تحقيق نقطة واحدة على الأقل في المباراتين الأوليين، إذ تلقى هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف نظيفة من الاتحاد، ثم هزيمة أخرى بهدف دون رد من أبها. وهذا يجعل المباراة أكثر أهمية بالنسبة للرائد، حيث يسعى بكل قوة لتحقيق أول نقاط له في الدوري وتحسين ترتيبه الحالي.

من الواضح أن الهلال يدخل المباراة كمرشح قوي للفوز، وذلك بناءً على جودة وقوة فريقه المعروفة. يمتلك الهلال تشكيلة قوية من اللاعبين المميزين، ويعتبرون من أبرز المرشحين للتتويج بلقب الدوري. ومن المتوقع أن يسعى الهلال لاستغلال ضعف الرائد وتحقيق فوز مقنع لمصالحة جماهيره وتحقيق ثلاث نقاط جديدة.

من جانبه، يجب على فريق الرائد أن يستعيد ثقة نفسه ويقدم أداءً قويًا للتصدي لتحدي الهلال. على الرغم من صعوبة المهمة، إلا أن الرائد يمتلك الفرصة للتحسن والعودة بنتيجة إيجابية. يجب على لاعبي الفريق العمل بتكتيكات جيدة وإظهار روح قتالية على أرض الملعب.

يعد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مكانًا مهمًا للمباراة، حيث يتوقع حضور جماهيري كبير لدعم الفريقين. ستكون الجماهير الهلالية حاضرة بقوة لدعم فريقها وتحفيزه على تحقيق الانتصار، في حين يأمل الرائد في أن يشجع جمهوره للوقوف بجانبه ومساندته في محاولة العودة للتوازن.

جولة جديدة Al Raed vs Al Hilal اليوم بث مباشر

يترقب عشاق كرة القدم في السعودية مواجهة الهلال والرائد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين لعام 2024. يسعى الهلال لاستعادة الثقة وتحقيق الفوز، بينما يسعى الرائد لتحسين أدائه وتحقيق أول نقاط له. ستكون المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات، وسيكون للجماهير الحضور القوي لمساندة فرقهم المفضلة.

متى موعد مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي 2024؟

يحلّ الهلال ضيفًا على الرائد في بريدة مساء الخميس 24 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي 2024؟

ستكون مباراة الهلال والرائد منقولة مجانًا عبر قناة SSC EXTRA 1 SD ولكن داخل السعودية فقط.

من خارج المملكة أو لمتابعة المباراة بتقنية فائقة الجودة، ستحتاج إلى الاشتراك في إحدى باقات SSC وشراء جهاز GOBX لفك تشفير قناة SSC EXTRA 1 HD.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي 2024

مباراة الهلال والرائد متاحة مجانًا داخل السعودية عبر الإنترنت من خلال تطبيق "شاهد" ولكن بتقنية SD.

ولمتابعة المباراة بتقنية HD أو إذا كنت خارج المملكة، ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

التشكيل المتوقع للهلال أمام الرائد

طريقة 4-3-3 ستظل قائمة للهلال، ولكن يبقى السؤال إذا ما كان المدرب جورجي جيسوس سيستعين بإحدى الأوراق الجديدة، والحديث هنا تحديدًا عن المهاجم ميتروفيتش.

سجل عبد الله الحمدان هدفًا أمام الفيحاء ويبدو في حُلة جيدة، لكن الأقرب أن يشارك المهاجم الصربي بجوار ديلغادو وسالم الدوسري في خط المقدمة.

ياسين بونو

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد

ميلنكوفيتش سافيتش - محمد كنو - روبين نيفيس

سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - ميشيل ديلغادو

التشكيل المتوقع للرائد أمام الهلال

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيغور يوفيشيفتش على طريقة 4-4-2، وسيكون التركيز على سرعات ومهارات الجزائري أمير سعيود ومعه المهاجم المميز جوليو تافاريس.

أندريه موريرا

محمد السبيعي - عبد الله الفهد - عمر غونزاليس - حمد الجيزاني

يحيى سنبل - مامادو ندايي - منصور البيشي - محمد الدوسري

أمير سعيود - جوليو تافاريس

يحلّ الهلال ضيفًا ثقيلًا على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة لمواجهة الرائد في ثالث جولات دوري روشن السعودي 2024.

قدّمت جماهير الموج الأزرق ملحمة جماهيرية في مباراة الفيحاء الماضية، والتي قُدِّم قبلها نيمار بحضور 70 ألف في ملعب الملك فهد الدولي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والرائد | من هنـــا

رغم التعادل أمام الفيحاء بهدف لكل فريق، فمن المتوقع أن تسافر جماهير الهلال إلى بريدة لدعم فريقها والعودة بالثلاث نقاط إلى الرياض.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والرائد | من هنـــا

الرائد حتى الآن لم ينجح في تسجيل أي فوز، حيث مُنيّ بالهزيمة في أول جولتين أمام الاتحاد وأبها، مما يضعه في ضغط هائل أمام الهلال لتسجيل الانتصار الأول هذا الموسم.