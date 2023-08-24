عاجل.. تشيلسي يعلن التعاقد مع صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي

الفجر الرياضي
تشيلسي
تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي عن تعاقده مع صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك تدعيما لصفوف الفريق في الموسم الحالي.

وجح نادي تشيلسي في التعاقد مع المهاجم البرازيلي ديفيد واشنطن من سانتوس مقابل رسوم قدرها 20 مليون يورو.

صفقة جديدة لنادي تشيلسي

ووقع واشنطن البالغ من العمر 18 عامًا عقدًا مدته سبع سنوات في ستامفورد بريدج مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو الصفقة التاسعة لمدرب تشيلسي ماوريسيو بوتشيتينو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال واشنطن لموقع النادي الرسمي: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى فريق كبير مثل تشيلسي".

txt

عاجل.. الإعلان عن المرشحين لانتخابات الزمالك 2023.. وموقف مرتضى منصور

txt

عاجل.. ما كواليس فشل انتقال نجم المحلة إلى الزمالك؟

وتابع "لا أستطيع الانتظار حتى أشارك لأول مرة هنا في مثل هذا النادي الكبير، وأسجل الكثير من الأهداف والتمريرات الحاسمة".

وبدأ واشنطن مشواره مع جريميو قبل أن ينضم لسانتوس في 2016، حيث أن تسجيله للأهداف في صفوف الشباب في سانتوس جعله يصعد إلى الفريق الأول في النادي البرازيلي هذا العام.

شارك واشنطن لأول مرة مع سانتوس في أبريل، حيث شارك كبديل متأخر في كأس البرازيل، قبل أن يسجل هدفه الأول بعد شهر في الفوز 3-0 على باهيا في الدوري البرازيلي.

بعد ذلك، شارك المهاجم في 16 مباراة مع فريق سانتوس في جميع المسابقات وسجل هدفين قبل أن ينتقل إلى ملعب ستامفورد بريدج.

 

تشيلسى صفقات تشيلسي سانتوس بوتشتنيو الدروي الإنجليزي
Elfagr.org

مواد متعلقة

عاجل.. الإعلان عن موعد انتخابات الزمالك

«تعرف على» موعد مباراة الزمالك الافتتاحية في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023/2024
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل الخليج الرسمي لمواجهة الاتفاق وموقف محمد شريف

عاجل.. تحديد موعد وصول محمد صلاح إلى السعودية للتوقيع مع اتحاد جدة

عاجل.. شرط "غريب" من أحمد فتوح لتوقيع عقد جديد مع الزمالك

كارلو أنشيلوتي يكشف مفاجأة كبرى بشأن صفقة مبابي مع ريال مدريد

عاجل - سعر الدولار الآن في السوق السوداء Dolla Price Now

عاجل.. التشكيل الرسمي لفريق الأهلي ضد الأخدود في دوري "روشن" السعودي

عاجل.. تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الرياض في دوري روشن السعودي

بث مباشر الهلال ضد الرائد يلا شوت | يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والرائد مباشر تويتر اليوم 24/08/2023 بالدوري السعودي