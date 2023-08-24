عاجل.. تشيلسي يعلن التعاقد مع صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي

أعلن نادي تشيلسي عن تعاقده مع صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك تدعيما لصفوف الفريق في الموسم الحالي.

وجح نادي تشيلسي في التعاقد مع المهاجم البرازيلي ديفيد واشنطن من سانتوس مقابل رسوم قدرها 20 مليون يورو.

صفقة جديدة لنادي تشيلسي

ووقع واشنطن البالغ من العمر 18 عامًا عقدًا مدته سبع سنوات في ستامفورد بريدج مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو الصفقة التاسعة لمدرب تشيلسي ماوريسيو بوتشيتينو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال واشنطن لموقع النادي الرسمي: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى فريق كبير مثل تشيلسي".

وتابع "لا أستطيع الانتظار حتى أشارك لأول مرة هنا في مثل هذا النادي الكبير، وأسجل الكثير من الأهداف والتمريرات الحاسمة".

وبدأ واشنطن مشواره مع جريميو قبل أن ينضم لسانتوس في 2016، حيث أن تسجيله للأهداف في صفوف الشباب في سانتوس جعله يصعد إلى الفريق الأول في النادي البرازيلي هذا العام.

شارك واشنطن لأول مرة مع سانتوس في أبريل، حيث شارك كبديل متأخر في كأس البرازيل، قبل أن يسجل هدفه الأول بعد شهر في الفوز 3-0 على باهيا في الدوري البرازيلي.

بعد ذلك، شارك المهاجم في 16 مباراة مع فريق سانتوس في جميع المسابقات وسجل هدفين قبل أن ينتقل إلى ملعب ستامفورد بريدج.