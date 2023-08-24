على هامش "بريكس بلس".. وزيرا خارجية السعودية وإندونيسيا يجريان مباحثات ثنائية

السعودية
بوابة الفجر

بحث فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، مع ريتنو مارسودي نظيره الإندونيسي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش قمة "بريكس بلس"، في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشارك الوزيران في حوار "بريكس بلس" و"بريكس إفريقيا"، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين السعودية وإندونيسيا في ضوء العلاقات العميقة التي تجمعهما.

كما تناولت مباحثات فيصل بن فرحان، ومارسودي، تنسيق المواقف بين البلدين في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم على مستوى العالم.

هذا واستضافت جنوب إفريقيا قمة "بريكس 2023"، حيث تتولى الرئاسة الدورية للنسخة الـ15 من قمة المجموعة.

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