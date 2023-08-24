بوتين يقدم التعازي لأهالي ضحايا "طائرة بريغوجين"

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بوابة الفجر

تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالتعازي إلى عائلات ضحايا حادث الطائرة، التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين، متحدثا عنه بشكل خاص.

وقال بوتين في تصريح تليفزيوني خلال لقاء مع القائم بأعمال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية دينيس بوشيلين، إنه يعرف بريغوجين منذ بداية التسعينيات، قائلا إنه كان "رجلًا موهوبًا لكنه ارتكب أخطاء"

وأضاف بوتين، أن مساهمة مقاتلي فاغنر في الحرب ضد النازية الجديدة لن تُنسى.

وأوضح الرئيس الروسي، أنه من المهم الانتظار حتى انتهاء لجنة التحقيق في تحطم الطائرة من عملها، متعهدًا بالمضي قدما في استجلاء الحقائق حتى النهاية.

وكانت قد كشفت مصادر روسية أنه تم التعرف على جثة زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مشرحة، وذلك بعد ساعات من تأكيد تحطم طائرة خاصة كان على متنها 10 أشخاص، بينهم قائد فاغنر ومؤسسها.

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