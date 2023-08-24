إثيوبيا: انضمام أديس أبابا لـ "بريكس" سيربط المجموعة بشرق إفريقيا

أكد أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم الخميس، أن بلاده تهدف إلى أن تصبح مركزًا للتواصل في القارة الأفريقية، ويمكنها أن تربط المجموعة بأسواق شرق إفريقيا.

وكانت قد دعت بريكس، التي تضم بالأساس الصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، دولة إثيوبيا للانضمام إلى عضويتها.

كما دعا تكتل الاقتصادات الناشئة مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين للانضمام إليه.

ويقطن دول بريكس، زهاء 40 بالمئة من سكان العالم وتمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويعد انضمام الدول الست الجديدة يعد تحولا تاريخيا سيغير من تركيبة مجموعة "بريكس "وسيزيد من نفوذها وقدراتها الاقتصادية بشكل كبير.

وبعد أن كان حجم اقتصاد مجموعة "بريكس" نحو 26 تريليون دولار، بما يمثل نحو 25.6 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، سيصبح بعد انضمام الدول الست الجديدة نحو 29 تريليون دولار، بما يمثل نحو 29 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي.

ومع ارتفاع عدد دول مجموعة بريكس إلى 11 دولة سيصبح عدد سكان دول المجموعة أكثر من ثلاثة مليارات و670 مليون نسمة أي مايقارب نصف سكان العالم فيما كانت هذه النسبة عند نحو 40 بالمئة قبل انضمام هذه الدول.