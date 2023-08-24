مدينة فرنسية تطلق اسم "الملكة إليزابيث الثانية" على مطارها الدولي

عربي ودولي
بوابة الفجر

يعتزم مجلس مدينة لو توكيه الساحلية في فرنسا، تغيير اسم مطارها الدولي؛ ليصبح باسم الملكة إليزابيث الثانية الدولي "في لو توكيه باريس بلاج"، وذلك بعد حصوله على موافقة الملك تشارلز الثالث على هذا التغيير.

ووصف مجلس المدينة، تغيير الاسم المطار بأنه حدث تاريخي دون أن يذكر تاريخ افتتاح المطار باسمه الجديد، والذي يعد أحد المطارات الدولية في البلاد.

وقال المجلس في البيان، إن تغيير الاسم نوع من التقدير للملكة العظيمة إليزابيث الثانية التي كانت تعشق فرنسا.

وكانت السلطات في المدينة قد طلبت تغيير اسم مطار المنتجع إلى اسم الملكة إليزابيث الثانية، عقب وفاتها في سبتمبر الماضي.

يذكر أن إدوار الثامن عم الملكة إليزابيث الثانية كان يسافر في الطائرة إلى المنتجع من أجل ركوب الخيل والاستمتاع بشواطئ البحر وركوب اليخوت هناك.

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