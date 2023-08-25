تراجع أسعار الحبوب الأمريكية وسط توقعات بتدني المحاصيل

انخفضت أسعار العقود الآجلة للحبوب في التعاملات الأمريكية اليوم وسط تزايد المخاوف من تراجع الطلب بسبب توقعات بتدني المحاصيل نتيجة موجة الحر الشديدة التي ضربت الغرب الأوسط الأمريكي.



و حسب وكالة بلومبرج للأنباء فإنّ سعر القمح تسليم ديسمبر المقبل سجل هبوطا بنسبة 1 2 بالمئة في تعاملات بورصة شيكاغو للحاصلات، في حين تراجع سعر القمح تسليم نفس الشهر بنسبة 4.1بالمئة.



و كان ارتفاع قيمة الدولار والذي يجعل السلع الأمريكية أغلى في الأسواق العالمية دفع بأسعار القمح الأمريكي إلى التراجع إذ سجل سعر القمح تسليم ديسمبر تراجعا بنسبة 6.0% ليصل إلى 3575.6 دولار للبوشل.، في حين تراجع سعر الذرة بنسبة 6.0% ليصل إلى 875.4 دولار للبوشل (2.27 كيلوجرام تقريبا) تسليم ديسمبر المقبل في المقابل ارتفع سعر فول الصويا بنسبة 3.0% ليصل إلى 65.13 دولار للبوشل تسليم نوفمبر المقبل.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات المفوضية الاوروبية القول إنها تتوقع وصول محصول الذرة خلال العام الحالي إلى 7.61 مليون طن وليس 63 مليون طن وفقا لتوقعات يوليو الماضي كما خفضت تقديراتها لمحصول الشعير إلى 6.48 مليون طن مقابل 7.48 مليون طن في الشهر الماضي.