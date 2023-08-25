«الجولة الثالثة» موعد مباراة بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024 والقنوات الناقلة لها

الفجر الرياضي
توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباراة توتنهام وبورنموث وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موقف توتنهام وبورنموث في جدول الدوري الإنجليزي

احتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٦٠ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١٨ مباراة وتعادل في ٦ مباريات وخسر ٤ مباريات.

في حين احتل بورنموث المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٣٩ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١١ مباراة وتعادل في ٦ مباريات وخسر ٢١ مباراة.

خسر بورنموث في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف على يد ليفربول في حين فاز توتنهام على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

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موعد مباراة بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة بورنموث وتوتنهام يوم السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ على إستاد فيتاليتي معقل بورنموث وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.


 

 

 

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