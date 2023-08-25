هدف مصطفي محمد الثاني أمام موناكو في الدوري الفرنسي

مصطفي محمد
مصطفي محمد

أحرز مصطفى محمد الهدف الثالث لصالح فريقه نانت والثاني له في اللقاء أمام موناكو بالمباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "لا البوجوار"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي 2023-2024.

هدف مصطفي محمد الثاني

وجاء الهدف في الدقيقة 48، بعد عرضية من جهة يسار منطقة جزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، استقبلها مصطفى محمد بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، لتصبح النتيجة حتى الآن 3-1 لصالح نانت.


وتذاع المباراة حاليًا، على قناة bein Sports 2HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

هدف مصطفي محمد الثاني فيديو هدف مصطفي محمد مصطفي محمد نانت موناكو هدف مصطفى محمد
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