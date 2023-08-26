توفيق السيد: التحكيم المصري لا يحتاج إلى خبير أجنبي

توك شو
بوابة الفجر


 

شن توفيق السيد، عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة والمسئول عن تعيين حكام مباريات الدوري الممتاز، هجوما حادا على البرتغالي فيتور بيريرا رئيسا للجنة الحكام، لافتا إلى أنه غير مؤهل للمنصب وليس خبيرا في التحكيم كما يدعى ولم يحاضر في الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأوروبي ولم يتقلد أي مناصب في الاتحادين.  

غير مؤهل للمنصب

وأضاف توفيق السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التحكيم المصري لا يحتاج إلى خبير أجنبي لتطويره، مستطردا: استمرار العمل مع هذا الرجل صعب جدا لأنه عشوائي ولا توجد لديه أي خطط مستقبلية.

تابع عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المستقيل،:كان يجب على اتحاد الكرة إقالته عقب تصريحه المثير عن التحكيم الذي جاء فيه:"إدارة 200 حكم فقط لجميع الدوريات في مصر سلطة"، مضيفا: عيب عليك أنت كبير في السن ومعدي الـ 70 السنة، ومش عارف حاجة خالص عن البلد اللي شغال فيها وطبيعة الدوري والعمل فيه.

https://www.youtube.com/watch?v=hAMai4dSKfA

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