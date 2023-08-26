نائب وزير الاتصالات: كارت الخدمات الحكومي الموحد يضمن وصول الدعم لمستحقيه

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الدكتور خالد العطار
الدكتور خالد العطار

 

كشف الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات، تفاصيل إطلاق أول كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن كارت الخدمات مرتبط برقم حساب بريدي يمكن من خلال إرسال واستقبال المبالغ المالية من المواطنين وأصبح جزءا من قاعدة البيانات.

 قاعدة البيانات

وأضاف الدكتور خالد العطار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كارت الخدمات يسهل وصول الدولة للمواطنين وإرسال المساعدات المالية لهم، كما يتضمن بصمة الوجه المواطن، لافتا إلى أن مدة صلاحيته 3 سنوات ومرتبطا بالرقم القومي والهاتف المحمول لإرسال أي معلومات للمواطن.

تابع نائب وزير الاتصالات، كارت الخدمات الحكومية الموحد يقدم خدمات التموين والتأمين الصحي وخدمات المدفوعات، وتم إعداده طبقا للمواصفات العالمية، موضحا أن فصل وضم الأفراد على بطاقة التموين سيصبح إلكترونيا مما يساهم في إيصال الدعم إلى مستحقيه وسرعة الإجراءات وبمجرد زواج الفتاة سيظهر على السيستم وبالتالي سيتم ضمها على بطاقة زوجها، موضحا أنه سيتم إصدار كارت الخدمات الحكومية الموحد لكل فرد في الأسرة وليس لرب الأسرة فقط.
https://www.youtube.com/watch?v=bN2akWLi5Bk

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