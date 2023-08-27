آخر تطورات حسم الأهلي صفقة المهاجم الأجنبي

يدخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية من أجل حسم صفقة المهاجم الأجنبي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك قبل بداية الموسم الجديد.

ويدخل المارد الأحمر في مفاوضات مع البرازيلي سوزا والكونغولي موليكا من أجل حسم أحد الصفقتين في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحاول الأهلي تكثيف جهود من أجل حسم صفقة موليكا مهاجم بشكتاش، وطلب تحديد سعر اللاعب من قبل ناديه الذي يطلب نحو 10 مليون يورو لبيع اللاعب.

فيما يرفض جيونك الكوري بيع سوزا في الميركاتو الصيفي الجاري، رغم موافقة البرازيلي على انضمامه للأهلي وتوقيعه العقود مع إدارة النادي.

قائمة الأهلي في معسكر النمسا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - كريم فؤاد - أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول - كريم الدبيس - معتز محمد.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد فخري - كريم نيدفيد - حسين الشحات - محمد الضاوي كريستو - رأفت خليل - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - إمام عاشور - رضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن - محمد أحمد زعلوك