طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بمدينة القاهرة الجديدة وبيع أخرى بسوهاج الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (14م2: 37م2) أسفل عمارات سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بقطاع الأندلس بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، لتوفير الخدمات وفرص العمل.


وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.


وأضاف المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم عقد جلسة المزاد العلنى لبيع 4 محال تجارية و3 وحدات إدارية ومهنية وصيدلية بالمزاد العلنى ومنفذ بيع داخل الجهاز، وذلك فى إطار خُطة الجهاز لتوفير الخدمات لسكان المدينة.


وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة،  أن المزاد شهد إقبالًا من المواطنين، وأن هذا الإقبال جاء نتيجة عمل وجهد مستمر، وأن مدينة سوهاج الجديدة أصبحت مدينة واعدة لجذب الاستثمارات فى صعيد مصر.

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