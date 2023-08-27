موانئ البحر الأحمر تتداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة



ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة.

وأضاف المركز أنه تم أيضا تداول 460 شاحنة و75 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، و185 شاحنة و30 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، و275 شاحنة، و45 سيارة، حيث شهد ميناء سفاجا مغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع، و170 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 850 راكبا بموانيها.