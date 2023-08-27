1.43 % انخفاضًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال يونيـو 2023



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر يونيو2023.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (دون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 103.21خلال شهر يونيو2023 (أولي) مقابل 104.71 خلال شهرمايو2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 1.43٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:

• بلغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية98.37 خلال شهر يونيو2023 مقارنة بشهر مايو2023، حيث بلغ 74.07بنسبه ارتفاع قدرها32.81٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

•بلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 59.59 خلال شهر يونيو2023مقارنة بشهر مايو 2023، حيث بلغ 57.21 بنسبه ارتفاع قدرها4.16٪، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

•بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 112.44خلال شهر يونيو 2023مقارنة بشهر مايو2023، حيث بلغ 130.32 بنسبة انخفاض قدرها 13.72٪، وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج.

•بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 79.34 خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر مايو2023 حيث بلغ 88.18 بنسبة انخفاض قدرها10.02٪، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.