مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1-2

شاهد مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1-2 الان HD عبر الفجر، أعلنت منصة شاهد VIP عن عرض أولى حلقات مسلسل "سفاح الجيزة". تمّ عرض الحلقتين الأولى والثانية يوم الجمعة، الموافق 25 أغسطس 2023. ولم يمضِ وقت طويل حتى أصبح المسلسل هو الأكثر بحثًا على منصات التواصل الاجتماعي وأيضًا في نتائج بحث جوجل. وقد لاقى أداء الفنان أحمد فهمي إعجاب الكثير من المشاهدين، حيث أُثنوا على الدور البارز الذي يجسّده خلال أحداث المسلسل.

سفاح الجيزة الحلقة 1

يتألف مسلسل "سفاح الجيزة" من مجموعة مكونة من 8 حلقات فقط. تنسج الأحداث قصة بوليسية شيقة، حيث تتوارى خلفها جهود أجهزة الأمن في مطاردة مجرم متميز بالعنف والذكاء. يستمد المسلسل قصته من واقع حقيقي جرى في مصر خلال السنوات السابقة. تتقمص شخصية السفاح الفنان أحمد فهمي، مما يضفي على القصة طابعًا مميزًا.

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1-2

يعالج المسلسل شخصية "جابر" التي يؤديها أحمد فهمي، ويسبر أغوار تربيته والبيئة التي نشأ فيها. تركز الأحداث على هذه الشخصية، حيث تسلط الضوء على جوانب حياته وتجاربه، وكيف أثّرت تلك العوامل في تشكيله كشخص وفي توجهه نحو الجريمة.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

يقدم بطولة مسلسل سفاح الجيزة الفنان الرائع أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، المسلسل من تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أن الفنان أحمد فهمي قد أشار إلى أن معظم أحداث مسلسل سفاح الجيزة مستوحاة من قصة حقيقية، غير أن الأحداث والشخصيات تأخذ في الأساس واقع درامي، مضيفًا إلى أن رغم قلة حلقات المسلسل وهي 8 إلا أنها فكرة جديدة أخذت عمل وجهد كبير من صناع المسلسل.

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موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة

تأتي مواعيد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 3 يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، على منصة شاهد الرقمية، ومن المتوقع أن تشهد العديد من المفاجآت والأحداث المثيرة.