مسلسل سفاح الجيزه الحلقة 1 الأولى و 2 جودة hd على ايجي بست "منصة شاهد"

مسلسل سفاح الجيزه الحلقة 1 الأولى و2 جودة hd على ايجي بست "منصة شاهد"،بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "سفاح الجيزة" تحت عنوان "الحلقة 1" بثها على منصة شاهد SHAHID VIP الرقمية بتقنية HD. تقدم هذه الحلقة سلسلة من الأحداث الصادمة والمفاجئة، حيث تستند إلى قصة وقائع حقيقية.

يُمكنك مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل "سفاح الجيزة" الآن بتقنية HD على منصة شاهد SHAHID VIP، وذلك في يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الحالي. تأتي هذه الحلقة محملة بالتشويق، حيث قدم الفنان أحمد فهمي نفسه في بداية العمل بثلاثة أسماء مختلفة، مما يثير فضول المشاهدين لاستكشاف المزيد من الأحداث والتفاصيل.

مسلسل سفاح الجيزه الحلقة 1 الأولى و2 جودة hd على ايجي بست "منصة شاهد"

مسلسل سفاح الجيزة 1

المسلسل بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، داليا شوقي، ميمي جمال، صلاح عبد الله، وغيرهم، ومن تأليف إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

أحداث مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزه الحلقة 1 الأولى و2 جودة hd على ايجي بست "منصة شاهد" هي قصة بوليسية مثيرة تم تقديمها بنمط جزئي من أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة شرطة الأمن الجنائي لرجلٍ من أخطر المجرمين وأكثرهم ذكاءً ووحشيةً وعنفًا. يتناول المسلسل مساره الإجرامي المرعب، الذي يتخلله تشكيلة متنوعة من الجرائم كالنصب والاحتيال والسرقة والتنكيل بالهويات والقتل المتسلسل بطريقة بشعة ومروعة.

تمثلت بداية الحلقة الأولى من مسلسل "سفاح الجيزة"، الذي يعرض عبر منصة شاهد، في لحظة تجمع النجم أحمد فهمي بشخصية جابر. وقام جابر في تلك اللحظة بإعداد وجبة بشكل مركّز وملفت للنظر، ثم توجه نحو الفريزر الموجود في منزله وفتحه، فتفاجأ بوجود جثة امرأة بداخله. يظهر أن هذا المشهد ليس غريبًا على جابر، حيث يبدو وكأنه مألوف بالنسبة له رؤية الجثث ووجودها في منزله.

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ما يكشف خلال تطورات الحلقة هو أن الجثة تعود لزوجته التي قتلها جابر، ثم قام بدفنها في بئر عميق أمام منزله. لاحقًا، قرر جابر الذهاب إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء زوجته. وفيما بعد، أرسل رسالة من هاتفها الخاص إلى والدها، تنصّ على أنها قد انفصلت عن جابر وقررت مواصلة حياتها مع رجل آخر، ما يضفي المزيد من التعقيدات على الأحداث.

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1

مسلسل سفاح الجيزه الحلقة 1 الأولى و2 جودة hd على ايجي بست "منصة شاهد" أفصحت منصة شاهد VIP عن جداول عرض مسلسل "سفاح الجيزة"، حيث قدّمت حلقتين منه في الأسبوع الماضي. يتم عرض حلقات المسلسل بانتظام كل أسبوع، وتكون ذلك في يوم الجمعة عند منتصف الليل، حيث بدأ العرض الأول في الأسبوع الماضي وتم تقديم الحلقة الأولى والثانية على المنصة.

تتيح منصة شاهد للمشتركين الاستمتاع بحلقات مسلسل "سفاح الجيزة"، حيث يمكنهم الاشتراك بشكل شهري أو سنوي من خلال باقات مختلفة تناسب احتياجات الجمهور. تقوم المنصة أيضًا بتقديم مجموعة متنوعة من الأعمال المميزة، وقد نجحت في جذب عدد كبير من المشاهدين خلال الفترة الأخيرة، مما يشبه نجاح إنتاجات منصات مثل نتفليكس.