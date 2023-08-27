البحرين تعلن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من الصين والهند

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية بأن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأ التحقيق ضد واردات دول المجلس من منتج الأطقم الصحية من خزف (بورسلين أو الصيني أو غيرها)، والمندرجة تحت البنود الجمركية (69101000 – 69109000) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند، وذلك استنادا إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقاية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.



ومن أجل حماية جميع الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة من مستوردين ومصنّعين بمملكة البحرين، دعت وزارة الصناعة والتجارة المستوردين والمصنّعين للمنتجات وفقًا للبند الجمركي المذكور أعلاه والذين يرغبون بالمشاركة في التحقيق أن يعلنوا عن أنفسهم كأطراف معنية بالتحقيق، ومن ثم ملء الاستمارات الخاصة بذلك والتي سيتم إرسالها إلى الأطراف المعنية، وإرسالها على البريد الإلكتروني ts[email protected] وذلك بموعد أقصاه 40 يوما من تاريخ استلام الاستبيان.