38 مليار دولار حجم استثمارات الصين في الذكاء الاصطناعي بحلول 2027

الاقتصاد
بوابة الفجر

توقع تقرير صناعي وصول حجم استثمارات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 38.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، وهو ما سيمثل نحو 9 % من الإجمالي العالمي في هذا القطاع.


ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم الأحد عن التقرير الصادر عن شركة البيانات الدولية لبحوث السوق العالمية، أن الصين عززت إمكاناتها في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة، وإنه من المتوقع أن تتكامل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع المتطلبات المتنوعة للصناعة في الصين وتصبح جزءا من المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال.


وأردفت أنه في ضوء الاختراقات الأخيرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكامل المعزز للتطبيقات، تتسابق العديد من الشركات لاستخدام التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي للتكيف مع المشهد العام لسوق الذكاء الرقمي.

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