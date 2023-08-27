اليابان تدعم قطاع الأسماك عقب حظر الصين استيراد المأكولات البحرية

بدأت الحكومة اليابانية دراسة عدد من الخيارات لدعم قطاع الأسماك عقب تعليق الصين استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعدما بدأت طوكيو تصريف مياه مفاعل "فوكوشيما" المعالجة في البحر.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحكومة تدرس إقامة مصانع للمأكولات البحرية في اليابان وإنشاء قنوات بيع مختلفة للتعامل مع آثار قرار الصين التي تعد المستورد الأكبر للمأكولات البحرية اليابانية، إذ بلغت قيمة مشترياتها العام الماضي 595 مليون دولار أمريكي.

وتقول الحكومة اليابانية إنه من المتوقع أن يكون لقرار التعليق تأثيرا كبيرا على قطاع الصيد، مشيرة إلى أنها تدرس المزيد من الخيارات الأخرى، بينما تقيم حجم تأثير قرار الصين بتعليق الاستيراد.

وكانت الحكومة خصصت تمويلا قدره 546 مليون دولار للتعامل مع الأضرار التي سببتها الإشاعات والأخبار المغلوطة بشأن خطة تصريف المياه.