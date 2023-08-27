السعودية تطلق مخطط المراكز اللوجستية لتنويع الاقتصاد المحلي

الاقتصاد
بوابة الفجر

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي  اليوم الأحد، المخطط العام للمراكز اللوجستية بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في السعودية وتنويع الاقتصاد المحلي.

وفي كلمته، قال ولي العهد إن إطلاق المخطط يهدف لتطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ لكونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط آسيا وأوروبا إفريقيا".

ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزًا، بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع. ويجري العمل حاليًا في ٢١ مركزًا، على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030، كما ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية.

وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصًا بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من ١٥٠٠ شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية.

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