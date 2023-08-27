خسائر سوقية بأكثر من نصف تريليون دولار لأربع شركات تكنولوجية في أغسطس



تكبدت أربعة من أكبر الشركات التكنولوجية الأميركية خسائر كبيرة في القيمة السوقية خلال أغسطس آب، إذ تتجه الأسهم الأميركية لأسوأ أداء شهري في 2023.

ووفقًا لحسابات Insider، فقدت Apple وTesla وMeta وMicrosoft مجتمعة 625 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الشهر.

وقادت صانعة الآيفون الخسائر إذ استحوذت على نصفها بواقع 314 مليار دولار، فيما جاءت Tesla في المركز الثاني على مستوى الشركات الأربع عند 117 مليار دولار.

أما Microsoft، فتكبدت خسائر بـ114 مليار دولار، وMeta نحو 80 مليار دولار.

ويتناقض التراجع مع الأداء القوي للأسهم هذا العام، بشكل خاص أسهم التكنولوجيا بدعم من الطفرة التي تحققها أسهم الذكاء الاصطناعي.

إذ قفز مؤشر S&P500 بنحو 14% منذ بداية العام الجاري، رغم تراجع بنحو 5% في أغسطس آب الجاري.

وهبط سهم Apple بنحو 10% هذا الشهر، فيما تراجع Microsoft بنسبة 4.6%، وانخفض Tesla وMeta بنحو 13%.

وقد يعود التراجع إلى اتجاهات موسمية، إذ أظهر التاريخ أن شهر أغسطس آب هو ثاني أسوأ الشهور أداءً على مستوى العام بالنسبة للأسهم على مدار أكثر من 3 عقود، وبشكل خاص في العام الذي يسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية.